Chiesa vuole tornare in Italia Manna prova a portarlo al Napoli

Federico Chiesa sogna di tornare a brillare in Italia, e il suo desiderio potrebbe presto realizzarsi: Manna sta lavorando per portarlo al Napoli. Con l'interesse di allenatori come Conte e la voglia di rivincita del calciatore, il futuro di Chiesa potrebbe riscriversi proprio sotto il Vesuvio. Riuscirà questo colpo di mercato a rinvigorire le ambizioni partenopee?

Chiesa in uscita dal Liverpool, il giocatore scelta gradita dal tecnico Conte. Federico Chiesa vuole tornare in Italia dopo la parentesi non proprio felice in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Chiesa vuole tornare in Italia, Manna prova a portarlo al Napoli

In questa notizia si parla di: chiesa - vuole - tornare - italia

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Rispunta #Chiesa! Manna ha fatto un sondaggio e capito che vuole tornare in Italia Vai su X

Chiesa vuole tornare in Italia. Una big di Serie A su di lui È stata una stagione decisamente da dimenticare quella di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool. L'esterno infatti ha totalizzato soltanto 466 minuti con 2 gol e 2 assist con la maglia dei Reds. Vai su Facebook

Dopo un anno di Liverpool, Chiesa vuole tornare in Italia. Contatti con il Napoli!; CHIESA VUOLE TORNARE IN ITALIA! CDS: MANNA LO SA E HA REGISTRATO LA SUA APERTURA; Calciomercato Napoli, sondaggio Manna per Chiesa: c'è l'apertura del calciatore per tornare in Italia.

Chiesa vuole tornare in Italia, Manna prova a portarlo al Napoli - Chiesa in uscita dal Liverpool, il giocatore scelta gradita dal tecnico Conte. Da forzazzurri.net