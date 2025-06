Chiesa vuole lasciare Liverpool | Conte lo chiama | Vieni a Napoli ti rilancio io

riscatto e una nuova opportunità, e Napoli potrebbe essere il suo palcoscenico ideale. Con Conte pronto a offrirgli fiducia e spazio, Chiesa si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, abbracciando la sfida di tornare protagonista nel calcio italiano. La decisione sembra ormai imminente, e i tifosi partenopei attendono con entusiasmo il ritorno dell'azzurro più brillante.

La decisione è presa: Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool e tornare in Italia per tornare protagonista. E sulla sua strada ha trovato l'uomo che, più di tutti, può garantirgli la rinascita: Antonio Conte. L'allenatore del Napoli, infatti, avrebbe mosso i passi decisivi per portare l'esterno azzurro all'ombra del Vesuvio. Dopo un'annata difficile in Premier League, con sole sei presenze da titolare, l'attaccante della Nazionale cerca il progetto giusto per tornare ai suoi massimi livelli, soprattutto nell'anno che porta ai Mondiali. Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool. Antonio Conte lo vuole al Napoli "Vieni a Napoli, ti rilancio io": la promessa di Conte.

