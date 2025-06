Chiesa via da Liverpool | destinazione a sorpresa e apertura totale

Federico Chiesa, un talento cresciuto tra le fila della Juventus, si prepara auna nuova avventura all’estero, lasciando alle spalle la Premier League e puntando verso una destinazione a sorpresa. L’esterno italiano, desideroso di rilanciarsi e tornare ai vertici, ha scelto di abbandonare i confini britannici per affrontare una sfida emozionante e inaspettata. La sua storia di rinascita sta per scrivere un nuovo capitolo, ricco di sorprese e opportunità.

L'esterno italiano vuole rilanciarsi ed è pronto a lasciare la Premier League per una squadra estera: niente Serie A Federico Chiesa era diventato forse una delle speranze principali per il futuro della Nazionale, soprattutto dopo il grande Europeo giocato da trascinatore nel 2021. Poi il grave infortunio al ginocchio ha un po' ostacolato la sua definitiva esplosione a livello europeo, ha fatto fatica a ritrovare la condizione e la continuità. Poi è finito fuori dal progetto tecnico bianconero, Thiago Motta da subito non ha voluto contare su di lui e così l'ex Fiorentina ha trovato sistemazione al Liverpool.