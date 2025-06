chiesa torna al centro del villaggio napoli gazzetta

Federico Chiesa torna prepotentemente al centro dell’attenzione del Napoli, desideroso di rilanciarsi e conquistare un ruolo di rilievo. Con il supporto di Conte e di Manna, che già a gennaio avevano tentato di portarlo a Napoli, ora le prospettive sembrano più favorevoli. Dopo alcune apparizioni, Chiesa potrebbe giocare un ruolo chiave nel progetto azzurro e, chissà, puntare anche a un Mondiale da protagonista. La sua rinascita potrebbe essere dietro l’angolo.

Federico Chiesa piace al Napoli. Piace a Conte e anche a Manna che provò a portarlo a Napoli già a gennaio in piena tempesta Kvaratskhelia. Lui allora non se l'è sentita di lasciare Liverpool da netto sconfitto. Adesso sarebbe diverso, qualche minuto l'ha giocato, un pochino (non troppo) si è fatto apprezzare. Ci sarebbe anche un Mondiale che potrebbe essere riconquistato e magari chissà giocato. Il Napoli potrebbe riportarlo in Italia. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: E così, al centro del villaggio, ci torna Chiesa: Federico, ovviamente, che ha 27 anni, non è più un ragazzino ma certo non si può neanche considerarlo vecchio, che ha perso qualche slot con la fortuna da quando ci ha rimesso il crociato del ginocchio sinistro.