Chiesa-Napoli la pista resta calda | le ultime sul possibile ritorno in Italia

Resta calda la pista che potrebbe riportare Federico Chiesa in Italia, alimentando grandi aspettative tra i tifosi napoletani. Il talento toscano, desideroso di tornare a splendere nel nostro campionato, si trova ora in un momento delicato: tra pochi mesi potrebbe essere il grande colpo di mercato del Napoli. Ma quali sono le ultime novità e le sfide da affrontare? Scopriamolo insieme.

Resta calda la pista che potrebbe portare l’esterno italiano in maglia azzurra: tutte le ultime indicazioni sul possibile colpo di mercato Un nome che stuzzica, quello di Federico Chiesa. Un possibile ritorno in Italia, come da volontà dello stesso calciatore. La pista è calda, la trattativa non facile. L’ex Juve si trova bene in Inghilterra, ma a Liverpool lo spazio è pochissimo e dopo l’arrivo di Wirtz sarà ancora meno. Gli infortuni sono alle spalle e ora il giocatore ha voglia di tornare in campo con continuità . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it