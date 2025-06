Chiesa ha scelto il Napoli anche se sa che lo vuole anche il Milan Pedullà

Federico Chiesa sceglie Napoli: un colpo di scena nel calciomercato estero che fa tremare anche il Milan. L’esperto Fabrizio Romano rivela che il club partenopeo sta valutando attentamente le sue opzioni, con l’obiettivo di assicurarsi il talento italiano più ambito. La strategia è chiara: sondare, valutare e poi agire in modo deciso. Ma quali sono le vere intenzioni del Napoli? Resta da scoprire se questa mossa cambierà gli equilibri del mercato.

Federico Chiesa vuole nient’altro che l’Italia. Queste le ultime notizie di calciomercato estero da parte dell’esperto Fabrizio Romano, che poco fa ha pubblicato un video a riguardo come di consueto sul proprio canale Youtube. Il Napoli, a detta di Romano, starebbe sondando come al solito una pluralità di scelte per poi – dopo essersi informato e dopo aver valutato – affondare il colpo sul proprio preferito per costi e benefici. Leggi anche: Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l’unica squadra in Italia che si è mossa Nel consueto appuntamento col calciomercato su Yotube Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Chiesa “Chiesa tornerebbe in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it