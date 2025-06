Chiede aiuto ai militari Poi li aggredisce | arrestato

Una scena che mette in discussione il confine tra vittima e aggressore, con un uomo già noto alle forze dell’ordine protagonista di un episodio sconcertante a Porto Garibaldi. Dopo aver chiamato i carabinieri denunciando un’aggressione, si trasforma lui stesso in aggressore, aggredendo i militari e causando un intervento dai toni drammatici. La situazione si fa ancora più complicata: cosa si nasconde dietro questa escalation?

Chiama i carabinieri perché sostiene di essere stato aggredito i miliari arrivano a Porto Garibaldi in pochi minuti per soccorrerlo. Peccato che il presunto aggressore si sia già volatilizzato. E così la 'vittima' inizia a insultare i carabinieri. Non contento, l'uomo, già noto per una serie di reati alle spalle, aggredisce un militari strappandogli body cam da petto, poi la usa per lanciarla negli occhi a un altro uomo dell'Arma, causando ad entrambi traumi e ferite guaribili in sette giorni. A questo punto scatta l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. È accaduto l'altro sera a Porto Garibaldi, quando quella che sembrava una chiamata da 'ordinaria amministrazione' si è trasformata in un aggressione ai danni dei carabinieri della stazione locale.