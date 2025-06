Chiede 4.500 euro di caparra per l'affitto di un appartamento che non esiste | denunciata

Una truffa sorprendente scuote Montichiari: una donna è stata denunciata dai carabinieri per aver chiesto 4.500 euro come caparra per un appartamento inesistente. La vicenda mette in luce i rischi di affidarsi a offerte troppo allettanti online, sottolineando l’importanza di verificare sempre le proposte immobiliari. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa truffa e come proteggersi da situazioni simili.

I carabinieri di Montichiari (Brescia) hanno denunciato una donna per truffa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe chiesto a un cliente 4.500 euro di caparra per l'affitto di un appartamento che in realtà non esisterebbe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: euro - caparra - affitto - appartamento

