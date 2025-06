Chiavenna tira la volata ai campioni del Tour de Suisse

Chiavenna si prepara a vivere una serata all'insegna del ciclismo, dove i protagonisti del Tour de Suisse sveleranno i segreti di questa prestigiosa gara. Un'occasione unica per avvicinarsi ai campioni e scoprire le emozioni che rendono il ciclismo uno sport così affascinante. Con l’evento che anticipa la tappa di mercoledì 18 giugno, Chiavenna si conferma cuore pulsante di passione e adrenalina, pronto a tirare la volata alla storia.

Una serata con alcuni protagonisti del ciclismo per tirare la volata alla tappa valchiavennasca del Tour de Suisse. Alla vigilia della tappa della famosa corsa a tappe svizzera, quella di mercoledì 18 giugno con arrivo a Piuro sotto le cascate dell’Acquafraggia dopo 193 chilometri e il passaggio sullo Spluga, il comitato organizzatore del Tour de Suisse "tappa di Piuro", propone un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo e non solo. Martedì 17 giugno la città di Chiavenna ospiterà una serata speciale dedicata ai grandi nomi del ciclismo italiano. Sarà un’occasione unica per incontrare alcuni dei protagonisti più significativi di questo sport, conoscere storie di successo e confrontarsi sui valori che il ciclismo trasmette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiavenna tira la volata ai campioni del Tour de Suisse

In questa notizia si parla di: tour - suisse - chiavenna - volata

Piuro aspetta il Tour de Suisse: partito il conto alla rovescia - Piuro si prepara ad accogliere il Tour de Suisse, un evento che promette emozioni e spettacolo. La tappa italiana, da Heiden a Piuro, prenderà il via mercoledì 18 giugno, e l'entusiasmo cresce tra gli appassionati di ciclismo.

Chiavenna tira la volata ai campioni del Tour de Suisse.

Tour de Suisse in Valchiavenna: tutto quello che c'è da sapere

Si legge su primalavaltellina.it: L'arrivo di tappa del Tour de Suisse a Piuro rappresenta un'occasione storica e unica per la promozione del territorio, non solo comunale, ma di tutta la Provincia di Sondrio.