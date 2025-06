Chiara Ferragni e Fedez tra frecciatine e colpi bassi continua lo scontro sui social

Chiara Ferragni e Fedez, due figure simbolo della cultura pop italiana, continuano a infiammare i social con il loro contenzioso pubblico. Dopo un anno e mezzo dalla separazione, le tensioni tra i due non si sono affievolite, anzi: tra frecciatine e colpi bassi, il loro scontro diventa uno spettacolo che tiene tutti gli utenti con il fiato sospeso. Quale sarà il prossimo capitolo di questa soap? Continua a seguirci per scoprirlo.

È passato ormai un anno e mezzo da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la fine del loro matrimonio, ma i riflettori sulle loro vite private non si sono mai spenti. Ciò che sembrava essere un percorso verso una pacifica convivenza post-separazione si è trasformato, ancora una volta, in un susseguirsi di frecciatine e chiarimenti pubblici. I due ex coniugi, entrambi icone della cultura pop italiana, continuano a catturare l’attenzione dei media e dei fan, dimostrando come anche le relazioni finite possano rimanere al centro del dibattito nazionale. L’ultimo episodio di questa saga ha avuto luogo su TikTok, dove Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui canta Manchild, un brano di Sabrina Carpenter che descrive uomini adulti incapaci di comportarsi in modo maturo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it