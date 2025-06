Chi sono i buoni dell’intelligenza artificiale

Nel vasto universo dell’intelligenza artificiale, tra progetti innovativi e grandi nomi come Yosua Bengio e Ilya Sutskever, si nascondono figure etiche e visionarie come Timnit Gebru e Kate Crawford. In un settore spesso dominato dai "broligarchi", è possibile trovare ancora chi lavora con integrità e passione per il bene comune. Ma chi sono realmente i “buoni” dell’IA e quali sono le loro ambizioni?

Dai progetti di Yosua Bengio e Ilya Sutskever agli istituti di ricerca di Timnit Gebru e Kate Crawford: in un campo dominato dai “broligarchi”, c’è ancora chi cerca di agire a fin di bene?. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chi sono i buoni dell’intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: sono - buoni - intelligenza - artificiale

Adattamenti cinematografici di stephen king: solo 2 sono davvero buoni - Negli ultimi decenni, le opere di Stephen King hanno ispirato una miriade di adattamenti cinematografici, ma solo due brillano davvero nel firmamento del grande schermo.

«Sono stato superficiale e ho chiesto supporto perfino all'intelligenza artificiale per comporre il post pubblicato sui miei profili social. Un grave errore avere detto cose così nei riguardi di una bambina. Chiedo scusa» Vai su Facebook

Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini? Roma dà il buon esempio https://ift.tt/hkKosdI https://ift.tt/HgniqpB Vai su X

Chi sono i buoni dell’intelligenza artificiale; A Natale puoi, il video virale con gli abbracci 'impossibili' tra politici e vip; La partita dell’intelligenza artificiale la giocano due squadre: buoni contro cattivi.

AI e maturità: come l’intelligenza artificiale può aiutare gli studenti a superare l’esame

Segnala vanityfair.it: L’esame di maturità incontra l’Intelligenza Artificiale: gli studenti sono sempre più abili nell’usarla per organizzare lo studio, fare riassunti, creare quiz e preparare l’orale.