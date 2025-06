Chi si spartisce il business milionario dell' accoglienza migranti in Romagna

In Romagna, il business milionario dell’accoglienza migranti sta crescendo in modo esponenziale. Nel 2023, oltre tremila persone hanno trovato ospitalità nei centri locali, segnando un aumento del 23% rispetto all’anno precedente e generando milioni di euro di fatturato per gli enti gestori. Ma chi si spartisce questa ricca torta? Un’indagine approfondita svela i protagonisti e le dinamiche di un settore sempre più influente e controverso.

Nel 2023 il numero di persone migranti accolte nei centri di accoglienza romagnoli si attestava a oltre tremila. Un aumento medio del 23% rispetto alle presenze nel 2022, per un valore economico complessivo nell’ordine dei milioni di euro per gli enti gestori. Un calcolo fatto a partire dalle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti in Romagna

In questa notizia si parla di: accoglienza - migranti - spartisce - business

Il nostro Pil non lo «tirano» i migranti. L’accoglienza fa bene solo a Berlino - L'idea che i migranti trainino l'economia è un mito sfatato da recenti studi della BCE. In Italia, infatti, il contributo degli stranieri è inferiore a quello degli italiani, mentre in Germania le politiche di accoglienza risultano vantaggiose per i cittadini tedeschi.

"I migranti rendono più della droga". Cit. Salvatore Buzzi, arrestato nell' operazione Mafia Capitale. Vai su Facebook

Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti in Romagna; Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti a Bologna; Carità spa. Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti a Roma.

Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti in Romagna - Nel 2023 sono stati oltre tremila i migranti accolti nei centri romagnoli, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Secondo ravennatoday.it