Chi può batterci? Le pagelle della seconda puntata | Elettra piccante 7 Malgioglio star 10

La seconda puntata di "Chi può batterci?" ha regalato momenti divertenti e sorprese, con protagonisti come Elettra Lamborghini, che si è fatta notare con la sua verve piccante. Le pagelle di questa serata sono un mix di talenti e personalità: Elettra merita un 7, Malgioglio un 10, e star in generale un 10. Ma chi può davvero batterci nel cuore del pubblico? Scopriamolo!

Il 14 giugno 2025 è andata in onda la seconda puntata di Chi può batterci? sempre con la conduzione di Marco Liorni. Il conduttore televisivo ha mostrato un lato inedito di sé e i concorrenti si sono divertiti con le domande che gli sono state poste. Elettra Lamborghini piccante. Voto: 7. Elettra Lamborghini è stata sicuramente una protagonista della seconda puntata di Chi può batterci?, show televisivo condotto in prima serata su Rai Uno da Marco Liorni. La cantante ha portato la sua proverbiale simpatia nella gara televisiva, scegliendo anche un look inedito, dal taglio classico ed elegante. La musicista, che ha abituato il suo pubblico a tutine seducenti e look colorati, ha scelto di partecipare allo show televisivo con un semplice abito nero con scollo a cuore e spacco sulla gamba sinistra.