Chi è Vance Luther Boelter il killer in fuga a Minneapolis

Una tragica escalation di violenza scuote Minneapolis, con il killer in fuga identificato in Vance Luther Boelter. L'uomo, travestito da poliziotto, ha orchestrato un attacco sconvolgente contro figure di spicco, lasciando dietro di sé un bilancio di vittime e feriti gravi. La sua cattura rappresenta un passo fondamentale per la giustizia e per la sicurezza della comunità . Ma cosa si cela dietro questa drammatica vicenda? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

È stato identificato l'uomo che a Champlin e Brooklyn Park, nel Minnesota, travestito da poliziotto ha fatto fuoco contro la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito, uccidendoli entrambi, per poi ferire gravemente il senatore John Hofmann e sua moglie, ora per fortuna fuori pericolo. Si tratta di Vance Luther Boelter, 57 anni, dipendente della Praetorian Guard Security, società di sicurezza privata dove ricopre il ruolo di direttore delle pattuglie di sicurezza. Il voto per Trump e la promessa di «purificare l'America»: chi è Vance Boelter. Secondo il sito dell'azienda, l'uomo ha ricevuto una formazione da parte di membri delle forze armate statunitensi.

