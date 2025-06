Chi è Sacha Boey il giocatore del Bayern Monaco che ha segnato al Mondiale per Club

Sacha Boey, il talentuoso giocatore del Bayern Monaco, ha fatto il suo debutto in modo indimenticabile segnando al Mondiale per Club. Dopo aver aspettato fino a metà giugno per mettere il primo gol con i bavaresi, il suo talento ha brillato in una sfida cruciale, confermando il suo ruolo di protagonista. Scopriamo insieme come questa rete abbia aperto un nuovo capitolo nella carriera di questo promettente campione.

Per segnare il primo gol col Bayern Monaco Sacha Boey ha dovuto aspettare la metà di giugno, e il Mondiale per Club. Nella gara d`esordio della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sacha - boey - bayern - monaco

