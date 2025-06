Chi è Meulesteen dal Manchester United al gol con la Sampdoria nel playout di Serie B | Altri campionati Italia

Scopri la straordinaria storia di Melle Meulensteen, il talento che ha fatto il salto dal Manchester United alla Sampdoria, segnando un gol decisivo nel playout di Serie B. Un percorso ricco di sfide e successi, che dimostra come passione e determinazione possano superare ogni ostacolo. Una vicenda che ispira e coinvolge appassionati di calcio italiani e non solo. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile avventura.

Nonostante le tante difficoltà della Sampdoria, Melle Meulensteen non ha mai vissuto una stagione così prolifica dal punto di vista dei gol: con la rete segnata nel playout contro la Salernitana è arrivato a 4 centri stagionali, superando il record dei tre centri con il Waalwijk.

Chi è Melle Meulensteen, il protagonista inatteso del playout di Serie B tra Sampdoria e Manchester United? Nonostante le numerose sfide della squadra genovese, l'ex tecnico olandese ha sorpreso tutti con una stagione da vero goleador.

Nonostante le tante difficoltà della Sampdoria, Melle Meulensteen non ha mai vissuto una stagione così prolifica dal punto di vista dei gol: con la rete segnata.