Chi è l'arbitro di Inter-Monterrey? Tutto su Wilton Pereira Sampaio dai Mondiali ai precedenti con le italiane

L’attesa è alle stelle: l’Inter si prepara a sfidare il Monterrey nel Mondiale per Club, un match che promette emozioni forti. Al centro dell’attenzione, però, non ci sono solo le squadre, ma anche l’arbitro Wilton Pereira Sampaio, protagonista tra i Mondiali e i precedenti con le italiane. Scopriamo insieme il suo percorso e cosa potrebbe riservarci questa sfida decisiva al Rose Bowl di Pasadena.

L`Inter si prepara a debuttare nel Mondiale per Club contro il Monterrey nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno al Rose Bowl di Pasadena.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

