Chi è Chi 232 Ardon Jashari, il nuovo Xhaka in forza al Bruges? Con già 200 presenze nel Belgio, il talento kosovaro sta attirando l’attenzione di Juventus e Milan. Il Bruges, nota fucina di talenti, sa scovare promesse ovunque, portandole nel suo vivaio o pescandole in giro per l’Europa. E ora, Jashari si prepara a scrivere il suo capitolo nella grande scena del calcio internazionale, destinato a lasciare il segno.

Il Bruges è da sempre fucina di grandi talenti e quelli che non riesce a `costruire` nella sua cantera va a pescarli in giro per l`Europa facendoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan. Il Bruges non scende da quota € 35 milioni, Igli Tare ha offerto € 27 milioni, oggi contatto per provare a ridurre le distanze. [@86_longo] Vai su X

Chi è Ardon Jashari: il "nuovo Xhaka" del Bruges finito nel mirino di Juventus e Milan. È già re del Belgio - Il Bruges è da sempre fucina di grandi talenti e quelli che non riesce a `costruire` nella sua cantera va a pescarli in giro per l`Europa facendoli poi letteralmente.