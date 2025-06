Chi affronteranno Sinner Sonego a Halle nel tabellone di doppio | 1° turno accessibile poi due specialisti

Al loro debutto a Halle, Sinner e Sonego sfideranno il russo Karen Khachanov, promettendo un match avvincente tra due tra i più promettenti talenti italiani e un avversario di livello. Successivamente, i nostri specialisti Bolelli e Vavassori, seconda testa di serie, puntano a proseguire il cammino nel tabellone di doppio, rendendo questa edizione dei Terra Wortmann Open 2025 ancora più entusiasmante per gli appassionati di tennis italiano.

In occasione dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 che si giocherà da domani, lunedì 16, a domenica 22 giugno sull' erba outdoor di Halle, in Germania, nel tabellone di doppio saranno presenti due coppie italiane, quella composta Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, e quella formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della seconda testa di serie. Sinner e Sonego affronteranno all'esordio il russo Karen Khachanov e lo statunitense Alex Michelsen, ed in caso di successo, nei quarti di finale potrebbero ritrovarsi di fronte la coppia numero 1 del seeding, composta dai padroni di casa tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

