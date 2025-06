Chi affronterà l’Italia ai quarti degli Europei U21 | quasi certo un incrocio da brividi

L’Italia Under 21 ha conquistato un ambizioso pass per i quarti di finale degli Europei in Slovacchia, superando la Slovacchia 1-0 con un gol di Casadei. Ora, i giovani Azzurrini sono pronti a sfidare uno tra i temibili avversari del sorteggio, in un incrocio che promette emozioni da brividi. La corsa verso la semifinale entra nel vivo: chi affronterà l’Italia in questa battaglia epica?

L’Italia Under 21 centra il primo obiettivo del suo Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento in Slovacchia. Con il successo di questa sere contro la Slovacchia, infatti, gli Azzurrini hanno staccato il pass per i quarti di finale e ora inizieranno a pensare al prossimo avversario. La formazione italiana ha superato con il punteggio di 1-0 i padroni di casa della Slovacchia grazie alla rete di Casadei e, dopo il successo inaugurale contro la Romania, si sono portati a quota 6 punti in classifica generale, a braccetto con la Spagna. La sfida contro gli iberici andrà a definire se saremo primi o secondi nel girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà l’Italia ai quarti degli Europei U21: quasi certo un incrocio da brividi

