Cherki | oggi il calcio è meno divertente non si dribbla più si rischia pochissimo

Rayan Cherki, giovane talento del calcio francese, esprime con passione il suo amore per un gioco autentico e rischioso, dove il dribbling e l’audacia sono protagonisti. In un momento in cui il calcio sembra aver perso la sua magia, Cherki si schiera a favore di un ritorno alle radici, più divertente e coinvolgente. La sua visione ci ricorda che il vero spettacolo nasce dall’arte di rischiare e innovare.

Cherki: «sono per un calcio all'antica, fatto di dribbling, di rischi, oggi è meno divertente» La giovane stella Rayan Cherki (21 anni) ha raccontato a Telefoot il suo amore per il dribbling e l'assunzione di rischi. Cherki si è messo in luce all'esordio in Nazionale, con un folgorante ingresso in campo contro la Spagna. Ha segnato uno splendido gol (alla James Rodriguez) e poi ha servito a Kolo Muani l'assist del 4-5. Cherki è stato appena acquistato dal Manchester City di Pep Guardiola. A Telefoot Cherki si è definito un difensore del "calcio vecchio stile". In un'intervista rilasciata all'emittente francese, Rayan Cherki (21 anni) ha parlato della sua idea di calcio e del suo amore per il dribbling.