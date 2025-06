Che musica maestro Performance gratuite al Museo del Novecento

Immergiti in un’esperienza unica al Museo del Novecento, dove l’arte visiva si fonde con le emozioni della musica dal vivo. L’associazione Cantosospeso ha ideato un progetto innovativo di performance gratuite, portando capolavori musicali tra quadri e sculture, creando un dialogo sensoriale tra suoni e opere d’arte. Un’occasione imperdibile per vivere il museo sotto una nuova luce: la musica sarà protagonista, rendendo ogni visita ancora più memorabile.

Opere d’arte, leggi quadri e sculture. Ma non solo. Prossimamente nel Museo del Novecento si potranno anche ascoltare capolavori artistici. Sì, perché l’associazione culturale Cantosospeso ha proposto al Comune, proprietario del Museo nell’Arengario, un progetto di approfondimento culturale legato alla musica e connesso al Novecento internazionale, italiano e milanese: "La realizzazione di performance musicali all’interno del Museo del Novecento in orario di apertura ed a titolo gratuito per il pubblico presente all’interno del Museo", si legge in una determina comunale, la quale, subito dopo, precisa: "La realizzazione del progetto culturale non comporta oneri per la Civica Amministrazione in quanto ogni onere sarà posto a carico dell’Associazione richiedente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Che musica, maestro. Performance gratuite al Museo del Novecento

In questa notizia si parla di: museo - novecento - musica - performance

Musei in musica: musica e arte si fondono al Museo Novecento - Al Museo Novecento, la musica e l'arte si intrecciano in "The Magic Music Planet", l'ultimo appuntamento primaverile di Musei in Musica.

- Video del Prof. Luciano De Nigris Giovedì 19 giugno ore 17.30 con Giovanni De Peppo Musica: Ensemble Bacchelli Dir. Rita Bacchelli Il rapporto tra la città di Livorno, i suoi abitanti e le tante presenze di animali da compagnia e non. Vai su Facebook

Che musica, maestro. Performance gratuite al Museo del Novecento; Flo.Re Festival: la verde amonia, musica e natura a Firenze dal 25 giugno al 14 luglio 2025; Firenze, musica e arte si fondono al Museo Novecento.

Museo Novecento, un'opera multisensoriale per dar voce alla creatività di artisti e artigiani

Come scrive 055firenze.it: Un’opera multisensoriale per dar voce alla creatività di artisti e artigiani con musica e danza ...