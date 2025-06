Che Monterrey aspettarsi con l’Inter | la probabile formazione con 3 big

Il Monterrey si prepara ad affrontare l’Inter nel Mondiale per Club con una formazione che promette spettacolo, puntando su tre grandi stelle. La squadra messicana, guidata da Domenec Torrent, anticipa una sfida che si preannuncia avvincente, ricca di tensione e talento. Che aspettarsi da questa prima prova internazionale dei nerazzurri? La risposta si svelerà martedì o mercoledì, quando il calcio entrerà nel vivo.

Il Monterrey è la prima squadra che l’Inter dovrà affrontare al Mondiale per Club. Già in Messico si parla della probabile formazione della squadra di Domenec Torrent, il quale ha parlato della sfida contro i nerazzurri. LA SFIDA – Il Monterrey sarà il primo ostacolo per l’Inter al Mondiale per Club. La partita è in programma tra martedì e mercoledì e si giocherà alle 3 ore italiane ( designato già l’arbitro della gara ). I nerazzurri di Cristian Chivu sono chiamati a partire bene in questa nuova competizione. Vincere la prima partita del girone sarà fondamentale per poi avviarsi con maggior leggerezza verso le partite successive contro Urawa Red Diamonds e River Plate. 🔗 Leggi su Inter-news.it