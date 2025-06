Che libro leggeranno questa estate personaggi e artisti? Etro lo ha chiesto ad artiste attrici e personaggi da tutto il mondo Ecco cosa ha scelto l' artista spagnola Miranda Makaroff

Quest’estate, tra viaggi e relax, personaggi e artisti da tutto il mondo condividono le loro letture preferite, creando un ponte tra narrativa e tessuti. Dopo il successo del primo appuntamento estivo di Etro, questa volta l’artista spagnola Miranda Makaroff svela la sua scelta: "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen. Un invito a scoprire come i grandi classici possano accompagnarci nelle giornate di sole e sogno.

D opo il successo del primo appuntamento estivo, dedicato ai libri da mettere in valigia Etro ha invitato i suoi amici a raccontare le loro opere preferite in un nuovo intreccio tra narrativa e tessuti. Leggi anche › Le strade del giallo portano in libreria: 6 libri da leggere ora Miranda Makaroff e i libri per l’estate 2025. Miranda Makaroff lo spiega in questo video, ha scelto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen; Akane Hotta Le Revolver, Gentosha di Maha Harada; Riccardo Pedicone L’altra parte di Alfred Kubin; Ben Dahlhaus Il Profumo di Patrick Süskind; Arden Ricks Mexican Gothic di Silvia Moreno-Garcia; Federico Cesari Demian di Hermann Hesse. 🔗 Leggi su Iodonna.it