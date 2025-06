Che fine ha fatto lo spirit of America? L’analisi di Polillo

Lo Spirit of America, simbolo di lotta e speranza, ha attraversato i secoli assumendo nuovi significati. In un passato in cui le piazze si infiammavano per rivendicare diritti, l’America di oggi si confronta con sfide diverse ma altrettanto cruciali. La memoria di figure come Martin Luther King ci ricorda che il sogno di uguaglianza rimane vivo, alimentando la ricerca di un futuro più giusto e inclusivo per tutti.

In una vecchia America erano le lotte degli oppressi ad infiammare le piazze. Si rivendicava il diritto di esistere in una società che doveva ancora conquistare la soglia dell'uguaglianza dei diritti. Non più il sovranismo bianco, antico retaggio degli Stati confederali. Ma tutti uguali di fronte alla legge: indipendentemente dal colore della pelle, dal luogo di origine della propria famiglia, dalla nazionalità dei propri avi. Martin Luther King, Malcolm X, come leader politici. Ma anche Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr, a Saint Louis, classe 1942, forse il più grande pugile, categoria dei pesi massimi, di tutti i tempi.

