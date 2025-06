Che botta Incidente al concerto per Olly | cosa è successo sotto il palco

Durante il concerto per Olly, sotto il palco si è verificato un imprevisto che ha suscitato preoccupazione e sorpresa tra il pubblico. La prima serata del Tim Summer Hits su Rai Uno, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, ha saputo comunque regalare emozioni intense, tra musica, applausi e momenti inattesi. Ma cosa è successo davvero? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questo episodio che ha fatto discutere sui social.

La prima serata del Tim Summer Hits su Rai Uno si è accesa di musica, applausi e momenti imprevisti. Lo spettacolo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha tenuto incollato milioni di telespettatori. Tra i protagonisti anche Olly, che durante la sua esibizione ha regalato una performance ad alta energia, ma ha anche rischiato di diventare protagonista di un piccolo incidente. Il cantante, sempre molto fisico sul palco, ha infatti vacillato pericolosamente più di una volta, attirando subito l’attenzione del pubblico e del web. Salito su un tavolo scenografico decorato con la scritta “tutta vita” e una grande emoji sorridente, Olly ha iniziato a cantare il suo nuovo singolo Depresso fortunato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - olly - palco - botta

Sanremo, infortunio per Kekko dei Modà: scivola sulle scale durante le prove; Incidente sul palco per Amedeo Minghi/ I pantaloni vanno giù mentre canta, come ha reagito il cantante.

Olly, caduta dalle scale al Tim Summer Hits: come sta?/ “Ho rischiato e fatto la figura dello scemo” - Olly rischia la caduta al Tim Summer Hits 2025: “Ho fatto una figuraccia! ilsussidiario.net scrive