ChatGPT ti può aiutare o no con il dating?

Se ti chiedi se ChatGPT può diventare il tuo alleato nel mondo del dating, la risposta è sì, ma con cautela. Con due anni di esperienza alle spalle, questo chatbot sa come aiutarti a trovare le parole giuste, offrendo spunti anche divertenti e originali. Tuttavia, l’autenticità rimane il segreto per costruire connessioni genuine. Scopriamo insieme se questa tecnologia può davvero trasformare il modo di tentare la fortuna in amore.

Due anni fa, Henry*, ventidue anni, ha provato a usare ChatGPT per scrivere messaggi alle ragazze su Hinge. L'ubiquo chatbot è perfettamente al corrente dei rituali contemporanei di rimorchio; se carichi uno screenshot del profilo di qualcuno, otterrai subito un elenco di argomenti per attaccare bottone. Il tono è quello tipico di ChatGPT: sincero al punto di sfiorare il cringe. Le battute più gettonate vanno da «L'ananas sulla pizza è da vietare oppure è geniale?» a «Quanto dovremmo aspettare prima di scegliere il nome del nostro cane?». «Puoi avere ogni tipo di risposta», dice Henry. «A volte ho pensato: 'Ecco, questa è un'idea interessante'. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - ChatGPT ti può aiutare o no con il dating?

In questa notizia si parla di: chatgpt - dating - aiutare - anni

Il declino demografico dell’Unione europea è alle porte. Nel giro di 5 anni, secondo le ultime proiezioni dell’ufficio statistico comunitario Eurostat, la popolazione continentale comincerà a calare. E questo accadrà nonostante il contributo dell’immigrazione. Pro Vai su Facebook

ChatGPT vi rende migliori o peggiori nelle vostre relazioni?; ChatGPT, come creare l'anima gemella: il prompt in italiano per trovare il fidanzato o fidanzata perfetta; Le app di appuntamenti stanno sviluppando assistenti virtuali per aiutare a flirtare.

ChatGPT ti può aiutare o no con il dating? - Le persone che entrano o escono da una relazione si rivolgono ai chatbot per farsi aiutare a consolidare il rapporto, o a rompere con un partner. Lo riporta gqitalia.it