ChatGPT mi ha fatto da stylist per una settimana e questo è stato il risultato

Immaginate di affidare a ChatGPT il vostro guardaroba per una settimana: il risultato? Un mix sorprendente di stile e scoperta personale. Dopo questa esperienza, ho capito che anche l’intelligenza artificiale può diventare il nostro miglior alleato fashion, aiutandoci a reinventarci e a scoprire nuovi orizzonti di eleganza. Ecco le cinque lezioni che ho imparato, dimostrando che il futuro dello stile è più vicino e innovativo di quanto si possa pensare.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. ChatGPT come nuovo stylist? Ecco 5 cose che ho imparato su me stesso dopo che l'Intelligenza Artificiale ha preso il controllo del mio guardaroba. Ultimamente il mio guardaroba sembrava un disco rotto. L'80% di capi era in nero, il 15% bianco e il resto, per lo più, in colori spenti. Quindi, non c'è da stupirsi se quasi ogni giorno la mia tendenza sia quella di indossare lo stesso look: maglietta bianca, jeans neri, mocassini neri, giacca di pelle nera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it