Charles va all’Europeo Il sogno prende il volo

Charles vola in Europa, portando il suo talento dal cuore di Prato alla scena internazionale. Con uno sguardo fisso verso Heraklion, il giovane promettente del basket italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, mettendo in mostra le sue qualità in un palcoscenico di altissimo livello. Un sogno che si materializza e che rappresenta solo l'inizio di un cammino ricco di successi.

Da Prato all’Europeo Under 20 di basket, che per Charles Atamah rappresenterà l’ennesima vetrina per mettersi in mostra. Il ragazzo classe 2006 è pronto a spiccare il volo verso la Grecia, e più precisamente verso Heraklion, dove dal 12 al 20 luglio andrà in scena la manifestazione continentale di categoria. Il lungo di due metri d’altezza è stato convocato dal commissario tecnico Alessandro Rossi per il raduno in programma dal 21 giugno a Domegge di Cadore, dove gli Azzurrini giocheranno - dal 27 al 29 giugno - la 23° edizione del Torneo "De Silvestro – B. Meneghin". Dopodiché, Atamah e compagni si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, dove verranno disputati due match amichevoli contro la Serbia (4 e 5 luglio). 🔗 Leggi su Lanazione.it