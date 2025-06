Charlene di Monaco il titolo nobiliare di sua figlia Gabriella che nessuno conosce

Era il 10 dicembre del 2014 quando Charlene di Monaco sorprese il mondo svelando un segreto di famiglia: il titolo nobiliare di sua figlia Gabriella, ancora sconosciuto ai più. Nonostante la legge di primogenitura maschile, il Principe Alberto volle onorare la secondogenita con un titolo esclusivo, simbolo di un affetto e di una dignità che vanno oltre le regole di successione. Scopriamo insieme questa affascinante curiosità sulla dinastia monegasca.

Gabriella è la secondogenita di Charlene di Monaco e del Principe Alberto: pur essendo nata prima del fratello gemello Jacques, secondo la legge di primogenitura maschile, sarà il fratello l'erede al trono del Principato di Monaco. Tuttavia, Gabriella è stata insignita di un titolo nobiliare che nessuno conosce, direttamente dal padre. Charlene di Monaco, il titolo nobiliare insignito alla figlia Gabriella. Era il 10 dicembre del 2014 quando Charlene di Monaco dava alla luce i suoi due gemelli, Jacques e Gabriella. Secondo la legge monegasca sarà lui a ereditare il trono del Principato, ma la secondogenita di Alberto ha dimostrato sin da piccola di avere un carattere forte e determinato.

