L’estate si avvicina e con essa la speranza di riscoprire il fascino dello Chalet dei Giardini di Fabriano. Un simbolo di tradizione e socialità che, dopo un’attesa lunga, sta finalmente per riaprire i battenti entro giugno. La città aspetta con trepidazione l’inaugurazione, pronta a rivivere momenti di spensieratezza e comunità nel cuore dei Giardini Pubblici "Regina Margherita". La rinascita di questo storico luogo rappresenta un passo importante per il tessuto sociale fabrianese.

Riaprirà i battenti entro giugno lo Chalet dei giardini pubblici "Regina Margherita" di Fabriano, luogo di affezione per generazioni di cittadini. Tutti aspettano con ansia l’inaugurazione simbolica. La Giunta Comunale ha infatti affidato in concessione lo storico locale estivo, che potrà così tornare ad essere il punto di ritrovo dei fabrianesi. Dopo tre avvisi pubblici andati deserti, a seguito della valutazione della proposta pervenuta dalla Gimo sas, l’amministrazione comunale ha giudicato positivamente l’offerta pervenuta, procedendo ad affidare la concessione. La società jesina è al lavoro, sta premendo sull’acceleratore infatti per riaprire il prima possibile anche se c’è tanto da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chalet dei Giardini, corsa contro il tempo per aprire

Torna a rivivere lo chalet dei Giardini Margherita: affidato in concessione lo storico locale estivo - Fabriano si prepara a riscoprire un angolo di storia e convivialità: lo Chalet dei Giardini Margherita, simbolo delle estati passate, sta per rinascere grazie alla recente delibera della giunta comunale.

Scrive msn.com: La nuova gestione alla ricerca di personale e, intanto, si prepara il cartellone degli appuntamenti per l’estate: "Saranno tante le iniziative in programma".