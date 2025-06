Cgil | Siamo preoccupati M5S | Rabbia del territorio

Siamo profondamente preoccupati per le recenti decisioni sulla riorganizzazione dei Cau di San Lazzaro, Casalecchio di Reno e Navile, che riducono i servizi notturni e trasformano il pronto soccorso di Bazzano in un punto di primo intervento. La rabbia e la delusione crescono tra cittadini, politici e sindacati, timorosi di un impatto negativo sul territorio e sulla qualità delle cure. È fondamentale ascoltare le esigenze della comunità e garantire servizi sanitari adeguati e sicuri per tutti.

Rabbia, delusione e preoccupazioni da parte della politica e delle sigle sindacali dopo il prosieguo delle procedure per la riorganizzazione in atto nei Cau di San Lazzaro, Casalecchio di Reno e Navile, con il passaggio del servizio da 24 ore a 14, togliendo le notti, e l’annunciata trasformazione del pronto soccorso di Bazzano in punto di primo intervento. "Esprimiamo forti preoccupazioni per gli accessi che aumenteranno all’Ospedale Maggiore, dove il Cau non copre le ore notturne. L’8% dichiarato dalla direzione, che fruiscono dei servizi nei Cau di San Lazzaro, Casalecchio e Navile Bologna dalle 22 alle 8, in numeri assoluti sono più di 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cgil: "Siamo preoccupati". M5S: "Rabbia del territorio"

