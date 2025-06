Cesare Cattaneo trionfa al torneo Città di Crema Ayaka Iwasa domina il femminile

Il tennis italiano si illumina di nuova energia con Cesare Cattaneo che trionfa al Torneo Città di Crema, succedendo a Giovanni Enrico Boi, e con Ayaka Iwasa che domina il femminile. La passione e la determinazione si mescolano in un grande spettacolo sportivo, mentre il Giappone riscrive la storia nel torneo femminile, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel circuito internazionale. Un torneo ricco di emozioni che promette grandi sorprese per il futuro...

Cesare Cattaneo succede a Giovanni Enrico Boi fra i vincitori del torneo “Città di Crema“. Il piemontese si è aggiudicato la maratona contro il milanese Giorgio Ghia, portacolori del Tennis Club Milano Bonacossa, con il punteggio di 61, 57, 75. Ribadendo il successo nello scontro diretto conseguito nella passata stagione, nei quarti del torneo under 14 di Pavia. In campo femminile il Giappone è tornato a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro due anni dopo Yui Komada grazie ad Ayaka Iwasa. La tredicenne non ha mostrato titubanze contro avversarie di tre anni più grandi: partita addirittura dalle qualificazioni, ha via via asfaltato la concorrenza, infilando sei vittorie nette, con dodici set vinti e nessuno perse, e appena venti giochi concessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net