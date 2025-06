Cervia confermate le borse di studio in memoria di Gino Pilandri

Come gesto di riconoscimento e sostegno alle giovani menti che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale locale, queste borse di studio rappresentano un importante investimento nel futuro della città e dei suoi talenti.

Per premiare e valorizzare gli studenti e le studentesse cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina, la Giunta ha confermato le “Borse di studio in memoria di Gino Pilandri”, insigne storico e primo sindaco di Cervia del Dopoguerra. Come. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Cervia, confermate le borse di studio in memoria di Gino Pilandri

