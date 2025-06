Cepagatti piange Giordano Di Stilio | il pilota campione di cronoscalata aveva 45 anni

Cepagatti piange Giordano Di Stilio, il pilota campione di cronoscalata scomparso improvvisamente a soli 45 anni. Conosciuto da tutti come “Jordan”, nel 2021 aveva conquistato il titolo italiano di velocità montagna nel gruppo RS 1600, portando alta la bandiera del suo paese. La sua passione e il suo talento rimarranno un’ispirazione indelebile per tutta la comunità . La perdita è enorme: ci mancherà profondamente.

