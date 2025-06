Centri estivi a Brescia è boom di richieste | sono più le domande che i posti e il Comune cerca di correre ai ripari

Il rush per i centri estivi di Brescia ha superato ogni aspettativa: sono ben 3.158 le domande per soli 2.500 posti, con un incremento record di 658 richieste. La città si mobilita per rispondere a questa domanda crescente, investendo 327.790 euro per garantire servizi adeguati ai piccoli. La sfida ora è riuscire a offrire un’occasione di crescita e divertimento a tutti i bambini desiderosi di vivere un’estate indimenticabile.

Brescia, 15 giugno 2025 – Boom di richieste per i centri estivi del Comune di Brescia, soprattutto nella fascia fra 3 e 6 anni. In totale, quest’anno saranno accolti 3.508 bimbi, con un investimento complessivo di 327.790 euro. Per la scuola dell’infanzia (fascia 3-6 anni), si è registrato il record di iscrizioni: a fronte di 2.500 posti disponibili, sono pervenute 3.158 domande, con una differenza di 658 richieste in più.  Spiegazioni  . Rispetto ad altre soluzioni, i centri del Comune hanno prezzi più contenuti, ma l’assessora all’istruzione, Anna Frattini, attribuisce questa impennata di richieste soprattutto ad un fattore sociale: “ Le famiglie fanno vacanze più brevi e quindi hanno necessità di avere questo tipo di servizio per tutta estate”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centri estivi, a Brescia è boom di richieste: sono più le domande che i posti, e il Comune cerca di correre ai ripari

