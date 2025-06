Centralina Enel a fuoco | Impianti surriscaldati

Un incendio improvviso alla centrale Enel di Piano di Mommio ha scatenato preoccupazione tra i residenti, mentre una colonna di fumo densa si ergeva nel cielo. La causa è stata un surriscaldamento di alcune apparecchiature, che ha provocato il principio d’incendio all’interno dell’impianto. Fortunatamente, grazie alla pronta risposta degli operatori, la situazione è rimasta circoscritta e sotto controllo, evitando conseguenze più gravi per la comunità .

È stato un surriscaldamento a causare l’incendio che ieri mattina ha tenuto col fiato sospeso l’abitato di Piano di Mommio, dove poco dopo le 8 una densa colonna di fumo grigio si è levata verso il cielo. A comunicarlo è E-Distribuzione in una nota: "Il principio d’incendio si è verificato ed è rimasto circoscritto all’interno dell’impianto a causa del surriscaldamento di alcune apparecchiature – si legge in una nota –; la situazione, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata gestita e il servizio è stato ripristinato attraverso operazioni e manovre sul posto, coadiuvate dal centro operativo aziendale, utili ad attivare bypass da linee di riserva cosiddette controalimentanti, per il ripristino graduale del servizio elettrico, a cui si è aggiunta l’installazione di gruppi elettrogeni per le ultime forniture ancora prive di elettricità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centralina Enel a fuoco: "Impianti surriscaldati"

