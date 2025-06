Centinaia in piazza contro i nuovi Ogm | A favore dell' agricoltura contadina

I cittadini si sono uniti in una mobilitazione vibrante e determinata, dimostrando che la tutela dell'agricoltura naturale e sostenibile è una priorità condivisa. In una giornata calda ma carica di entusiasmo, Parma ha dato voce a chi desidera preservare il territorio dalle insidie degli OGM, rafforzando il movimento per un futuro agricolo più etico e rispettoso dell'ambiente. La speranza è che questa protesta sia solo l'inizio di un cambiamento reale e duraturo.

Ieri, sabato 14 giugno, alcune centinaia di persone provenienti da varie città italiane sono scese in strada a Parma, sfidando il caldo, per dire No ai nuovi OGM- TEA e a favore della agricoltura contadina agroecologica. Il corteo è stato promosso dal gruppo nazionale "Cambiare il Campo!". . 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Centinaia in piazza contro i nuovi Ogm: "A favore dell'agricoltura contadina"

