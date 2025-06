Cecilia Sala | Israele attacca per far cadere il regime in Iran

Cecilia Sala, giornalista italiana, svela un inquietante retroscena sugli attacchi di Israele contro l’Iran, sostenendo che il vero obiettivo non sia il programma nucleare ma il crollo del regime. Dopo aver vissuto in prima persona la repressione a Teheran, Sala offre uno sguardo approfondito e provocatorio sulla complessa geopolitica mediorientale. È più facile… leggere tra le righe di questa analisi per comprendere le vere motivazioni dietro i recenti eventi.

"Quello di Israele è un attacco per far crollare il regime iraniano, non per distruggere il programma atomico": lo ha affermato Cecilia Sala, la giornalista italiana che tra dicembre e gennaio scorsi era stata incarcerata per tre settimane a Teheran, in un'intervista a La Stampa. "È più facile. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cecilia Sala: "Israele attacca per far cadere il regime in Iran"

Droni israeliani su Teheran: la reazione della contraerea iraniana - «Quello di Israele è un attacco per far crollare il regime iraniano non per distruggere il programma atomico. Si legge su lastampa.it