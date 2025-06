C’è una Ferrari senza Vassuer con Coletta che trionfa a Le Mans Quella con Vasseur è un disastro

Due Ferrari, due destini opposti: mentre quella senza Vasseur (con Coletta) trionfa a Le Mans, portando a casa vittorie memorabili, quella con Vasseur si trova in una spirale di disastri, anche in Formula 1. La differenza è evidente e alimenta dibattiti appassionati tra tifosi e esperti. Ma cosa sta davvero cambiando nell’universo Ferrari? Scopriamolo insieme, perché il motorsport non smette mai di sorprendere.

Ci sono due Ferrari: una con Vasseur e una senza. Quella con Vasseur, in Formula Uno, è il solito disastro. A Montreal le due rosse finiscono quinta e sesta grazie al suicidio sportivo di Norris. Quinta con Leclerc e sesta con Hamilton che al danno aggiunge la beffa di aver investito una marmotta e di fatto è stato fuori dal giro sin da subito. Leclerc ha disputato la solita gara coraggiosa, costretto ai box da decisioni poco incomprensibili del muretto. Alla fine ha dovuto così arrendersi e ha chiuso al sesto posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - C’è una Ferrari senza Vassuer (con Coletta) che trionfa a Le Mans. Quella con Vasseur è un disastro

