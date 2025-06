C’è il PalaRuggi da ristrutturare

Fulvia Gentiluomo, frequentatrice assidua del PalaRuggi durante il suo corso di acquagym, esprime preoccupazione per lo stato dell’impianto: crepe, verniciature da rifare e spazi per i più piccoli da migliorare. La struttura, punto di riferimento per molti, necessita di interventi urgenti, soprattutto nell’area dedicata alle partite di basket. Un rinnovamento che potrebbe restituire al PalaRuggi tutto il suo splendore e funzionalità.

"Per il PalaRuggi ci vorrebbero dei lavori di ristrutturazione " afferma Fulvia Gentiluomo, che frequenta un corso di acquagym all’ impianto sportivo. "Nella struttura purtroppo ci sono delle crepe e sarebbe da riverniciare - spiega la Gentiluomo - anche lo spazio per i bimbi da migliorare". Nello specifico, l’area adibita alle partite di basket sarebbe da rinnovare. Per i bambini che vanno in piscina sono presenti spogliatoi, la Gentiluomo ha osservato che però spesso "si cambiano nei corridoi e potrebbe essere necessario un ampliamento". La residente frequenta anche un corso di ginnastica al Centro Sociale La Tozzona, una struttura che ritiene idonea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "C’è il PalaRuggi da ristrutturare"