CdS – Lotito dice no a un’offerta di 40 milioni

Nel mondo del calciomercato, le trattative sono spesso piene di sorprese e colpi di scena. Questa volta, Lotito decide di mettere un freno a un’offerta da 40 milioni per Taty, dimostrando ancora una volta la sua determinazione nel mantenere il suo patrimonio più prezioso. La decisione apre nuovi scenari e sospinge i tifosi a seguire con attenzione gli sviluppi futuri: come si evolverà questa vicenda? Restate con noi per scoprirlo.

ROMA – Quaranta milioni per Taty. L' agente, una decina di giorni fa, si è presentato a Formello e ha provato ad aprire il fronte per un trasferimento del centravanti argentino in Premier. Non era un'offerta scritta. L'interesse dovrebbe appartenere al Burnley, neopromosso (con Leeds e Sunderland) dalla Championship. La Lazio ha stoppato il discorso sul nascere, neppure lo ha aperto e non intende proseguirlo. Se è vero questo muro alzato al centro sportivo di Formello, lo scopriremo più avanti.

