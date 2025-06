CdS – Lookman e Lucca le alternative

Il Napoli ha conquistato lo scudetto con il sesto attacco del campionato, un risultato che rende ancora più straordinaria l’impresa di Antonio Conte. Tuttavia, questa vittoria sottolinea anche la necessità di potenziare l’attacco, cercando soluzioni efficaci sugli esterni e nel reparto avanzato. Con Simeone in partenza e Raspadori sulla lista dei desideri, le trattative di mercato si infittiscono: le alternative a Lookman e Lucca sono pronte a cambiare le carte in tavola.

Il Napoli ha vinto lo scudetto con il sesto attacco del campionato: un dato che aumenta il valore dell'impresa della squadra di Antonio Conte, ma che allo stesso tempo moltiplica la necessità di reperire gol e incrementare il peso offensivo sia agendo sugli esterni, sia rafforzando il parco attaccanti. Con Simeone in uscita e Raspadori richiesto e valutato 30 milioni, gli ingressi potrebbero anche essere due. Fermo restando la risoluzione del problema Osimhen, perché allo stato, e dunque dopo il rifiuto opposto al pozzo di petrolio offerto dall'Al-Hilal (40 milioni di euro d'ingaggio), trattasi di problema di mercato.

