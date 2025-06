CdS – è un obiettivo del Leverkusen

Il calciomercato è sempre in fermento, e le sorprese non mancano mai. Questa volta, il Bayer Leverkusen si prepara a fare un colpo importante puntando su Justin Kluivert, il talentuoso olandese del Bournemouth. L’interesse del club tedesco potrebbe aprire nuove frontiere alla carriera del giovane esterno offensivo, pronto a lasciare l’Inghilterra per sfidare nuove sfide in Bundesliga. La trattativa è appena agli inizi, ma le aspettative sono alte.

2025-06-15 12:13:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: LONDRA (INGHILTERRA) – Potrebbero esserci la Germania e la Bundesliga nell’immediato futuro di Justin Kluivert. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘ Daily Mail ‘, l’olandese classe 1999 sarebbe nel mirino del Bayer Leverkusen. Il club tedesco avrebbe infatti messo l’esterno offensivo del Bournemouth in cima alla lista per rinforzare la squadra considerando anche la partenza di Florian Wirtz, promesso sposo del Liverpool. Kluivert obiettivo del Leverkusen: lo tiene d’occhio ten Hag. Il nuovo tecnico del Bayer, l’olandese Erik ten Hag che ha preso il posto di Xabi Alonso passato al Real Madrid, ha allenato l’ ex giocatore della Roma (in giallorosso dal 2018 al 2020) ai tempi dell’ Ajax e ha continuato a seguirlo nelle sue successive esperienze, tenendolo d’occhio soprattutto in questa stagione al Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – è un obiettivo del Leverkusen”

In questa notizia si parla di: leverkusen - obiettivo - olandese - classe

Il Liverpool ha chiuso per l’arrivo di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen: dopo settimane di trattative, il club tedesco incasserà 150 milioni di euro, bonus compresi Dopo Frimpong e con Kerkez del Bournemouth ormai a un passo, i Reds hanno piazzato un c Vai su Facebook

