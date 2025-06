Cavalli al via per le prove del Palio di Castiglion Fiorentino

Preparativi in corso e emozioni alle stelle per il Palio di Castiglion Fiorentino, uno degli eventi più attesi della tradizione locale. Dopo mesi di attesa, oggi alle 18:45 un mortaretto annuncerà l'inizio di questa storica sfida tra i tre Rioni: Cassero, Porta Fiorentina e Porta ... Un momento che unisce comunità e passione, dando il via a una delle corse equestre più affascinanti d’Italia.

. È la lunga attesa col fiato sospeso per arrivare alle 18:45, quando il suono di un colpo di mortaretto segnerà l'imminente inizio della gara, un segnale che richiama tutti alla preparazione. Quella della cittadina in provincia di Arezzo è una corsa equestre che si disputa fin dal 1932. Una competizione fra i tre Rioni in cui è divisa la città: Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana. Si corre ogni anno, la terza domenica di giugno nel tondo di Piazzale Garibaldi. Alle 19 i cavalli e i fantini, sotto la guida del Mossiere, scendono in pista, pronti a partire.

