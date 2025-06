Cavallari Abruzzo Insieme | Sulla riduzione delle liste d' attesa nessuna azione della giunta solo maquillage

Cavallari Abruzzo denuncia il tentativo della Regione di spacciare come azioni politiche la semplice messa in atto di obblighi di legge. Mentre i cittadini continuano ad aspettare mesi, o addirittura anni, per visite ed esami essenziali, la giunta regionale sembra più interessata a un maquillage politico che a reali strategie di miglioramento. È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e mettere davvero al centro le esigenze delle persone.

"La Regione Abruzzo tenta ancora una volta di spacciare per azione politica ciò che è semplicemente un obbligo imposto dalla legge nazionale. Altro che strategia: siamo di fronte all'ennesima operazione di maquillage politico mentre i cittadini attendono, da mesi o anni, una visita o un esame.

