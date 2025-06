Cava centrodestra e civici candidano a sindaco Raffaele Giordano Incognita Forza Italia

Il centrodestra cavese, unito con i civici, presenta Raffaele Giordano come candidato sindaco, un nome che promette competenza e innovazione. Tra sfide politiche e aspettative cittadine, il suo profilo di cardiochirurgo e docente universitario rappresenta un’incognita ma anche una speranza per il futuro di Cava. Con questa candidatura, le forze politiche locali aprono un nuovo capitolo nel panorama politico cittadino, lasciando tutti con la domanda: sarà Giordano la svolta che Cava attende?

Le forze politiche del centrodestra cavese (Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Lega), insieme ai gruppi civici alleati (SiAmo Cavesi e Frazioni al Centro), hanno ufficializzato la candidatura a sindaco di Raffaele Giordano. Cardiochirurgo e professore di Chirurgia cardiaca all’Università Federico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cava, centrodestra e civici candidano a sindaco Raffaele Giordano. Incognita Forza Italia

