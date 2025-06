Catania sospesa l’attività di un ristorante in via Garibaldi dove era scoppiata una rissa

A Catania, un episodio di violenza ha scosso l’ordine pubblico: a seguito di una rissa scoppiata in un ristorante di via Garibaldi, il Questore ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività dell’esercizio. Un intervento deciso per garantire la sicurezza e ristabilire la tranquillità nella zona. Restate aggiornati su questa vicenda e su tutte le notizie che riguardano la vostra città.

Provvedimento del Questore a seguito di una rissa. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell'attività di un ristorante situato in via Garibaldi a Catania, a causa di gravi motivi legati all' ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento, della durata di 15 giorni, è stato emesso dal Questore di Catania in base a quanto previsto dall' articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La notifica è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Centrale". Una rissa all'origine della decisione. La decisione è stata presa a seguito di una violenta rissa scoppiata alcune settimane fa all'esterno del locale, originata da futili motivi.

