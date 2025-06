Catania nuova vita al campo sportivo ‘Seminara’ | intervento da 1,25 milioni di euro

Catania si prepara a rinascere grazie a un investimento da 125 milioni di euro per il campo sportivo “Salvatore Seminara”. La recente approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale segna un passo decisivo verso una nuova vita per il quartiere Barriera, offrendo spazi rinnovati e opportunità di crescita. Resta con noi per scoprire come questo ambizioso intervento cambierà il volto della città.

Approvato il progetto esecutivo per il campo 'Salvatore Seminara'. La Giunta Comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del campo sportivo "Salvatore Seminara", situato in via Paratore, nel cuore del quartiere Barriera. L'intervento, promosso dall'assessore Sergio Parisi (Sport e Politiche Comunitarie), sarà completamente finanziato con fondi europei del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, per un totale di 1.250.000 euro, senza alcun impatto sul bilancio comunale. Un tassello strategico per lo sport cittadino.

