Catania lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare | arrestato

Catania ancora al centro di un episodio inquietante: un uomo, mentre lasciava il figlio dal barbiere, si trasformava in spacciatore. Durante un pattugliamento nel cuore della città , la Polizia ha intercettato un 34enne intento a consegnare droga in cambio di denaro, portando al sequestro di sostanze stupefacenti. Un episodio che scuote la comunità e sottolinea l’importanza della vigilanza cittadina. La vicenda prosegue con ulteriori dettagli e sviluppi, rivelando quanto sia complesso affrontare il problema della droga.

Durante un pattugliamento nel centro storico di Catania, gli agenti delle Volanti hanno notato in via Luigi Sturzo un uomo in scooter che consegnava un involucro di plastica in cambio di denaro. Insospettiti da quella che pareva una compravendita di droga, i poliziotti sono intervenuti bloccando il 34enne. Il sequestro della sostanza stupefacente. La perquisizione ha portato al rinvenimento, nel marsupio dell'uomo, di undici dosi di marijuana e di 650?euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

